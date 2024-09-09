Минобороны объявило проверку теробороны в двух районах Беларуси. Кому ждать призыва?

Опубликовано: 09.09.2024 09:35 , Обновлено: 09.09.2024

Министерство обороны Беларуси в понедельник, 9 сентября, объявило учебный сбор для военнообязанных территориальных войск в Витебской области. В ведомстве предупредили, что призыв военнообязанных планируют провести сразу в двух районах региона. Узнали, как долго продлятся учения и где именно ждать повесток в военкоматы.

Планируется, что сборы теробороны начнутся уже завтра, 10 сентября, а продлятся учения не меньше месяца - до 3 октября. Для участия в учебном сборе решили призвать военнообязанных из следующих двух районов Витебщины:

Витебский,

Оршанский.

Главной целью сбора в Минобороны назвали “повышение навыков” должностных лиц из исполнительных комитетов (им предстоит отработать планы по формированию воинских частей территориальных войск), а также навыков военнообязанных - по выполнению “задач по предназначению”.

Минобороны объявило сборы военнообязанных в одной из областей Беларуси. Кому приготовиться “выполнять задачи по предназначению”?

Отметим, что подобные сборы для теробороны со схожими задачами ранее были объявлены и в других белорусских регионах. Так, в в Каменецком районе Брестской области они продлятся до 27 сентября, в Мядельском районе Минской области учения стартовали 4 сентября.

Проверка теробороны началась в еще одном районе Беларуси. Кому ждать повестки?

А в Волковысском районе Гродненской области в конце августа военнослужащие территориальной обороны в ходе таких учений установили на дорогах блок-посты. При их оборудовании использовали железобетонные конструкции и «противодронные сетки», а вместе с солдатами теробороны поставили представителей органов внутренних дел и пограничников.

На дорогах Гродненщины установили блок-посты с «противодронными сетками»