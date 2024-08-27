На дорогах Гродненщины установили блок-посты с "противодронными сетками"

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Опубликовано: 27.08.2024 17:00 , Обновлено: 27.08.2024

В Волковысском районе Гродненской области военнослужащие территориальной обороны установили на дорогах блок-посты.

Как сообщили в Telegram-канале “На Западном рубеже”, при оборудовании блок-постов использовали железобетонные конструкции и “противодронные сетки”.

Фото: Telegram-канал "На Западном рубеже"

В источнике дополнили, что тероборона несет там службу вместе с представителями органов внутренних дел и пограничниками.

Фото: Telegram-канал "На Западном рубеже"

Блок-посты, вероятно, установили в рамках “мероприятий” с участием шестой отдельной механизированной бригады и воинскими частями территориальной обороны.

Фото: Telegram-канал "На Западном рубеже"

Как сообщили в Telegram-канале Министерства обороны, на учении подразделения отрабатывают ведение “специальных боевых действий в труднодоступной местности” с использованием “всего комплекса огневых средств”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минобороны Беларуси рассказали о проведении в период с 26 августа по 6 сентября второго этапа комплексной проверки органов управления теробороны Гомельской области. Мероприятие организовали в том числе для проверки уровня подготовки теробороны.

Минобороны предупредило о проверке теробороны в одной области Беларуси. Кому приготовиться?