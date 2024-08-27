На дорогах Гродненщины установили блок-посты с "противодронными сетками"
В Волковысском районе Гродненской области военнослужащие территориальной обороны установили на дорогах блок-посты.
Как сообщили в Telegram-канале “На Западном рубеже”, при оборудовании блок-постов использовали железобетонные конструкции и “противодронные сетки”.
В источнике дополнили, что тероборона несет там службу вместе с представителями органов внутренних дел и пограничниками.
Блок-посты, вероятно, установили в рамках “мероприятий” с участием шестой отдельной механизированной бригады и воинскими частями территориальной обороны.
Как сообщили в Telegram-канале Министерства обороны, на учении подразделения отрабатывают ведение “специальных боевых действий в труднодоступной местности” с использованием “всего комплекса огневых средств”.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минобороны Беларуси рассказали о проведении в период с 26 августа по 6 сентября второго этапа комплексной проверки органов управления теробороны Гомельской области. Мероприятие организовали в том числе для проверки уровня подготовки теробороны.
Минобороны предупредило о проверке теробороны в одной области Беларуси. Кому приготовиться?