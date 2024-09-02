Минобороны объявило сборы военнообязанных в одной из областей Беларуси. Кому приготовиться “выполнять задачи по предназначению”?

Опубликовано: 02.09.2024 08:40 , Обновлено: 02.09.2024

Министерство обороны Беларуси в понедельник, 2 сентября, объявило о начале учебного сбора с военнообязанными территориальных войск в очередном районе страны. Узнали, кому именно следует приготовиться к "выполнению задач по предназначению", когда начнутся сборы и как долго они продлятся.

Учения при участии территориальных войск должны стартовать уже завтра, 3 сентября, и продлятся они больше трёх недель - до 27 сентября . На этот раз сборы инициированы в Каменецком районе Брестской области.

Как пояснили в Минобороны, целью сбора является повышение “навыков должностных лиц районного исполнительного комитета в формировании воинских частей территориальных войск”, задачи же военнообязанных в ведомстве описали общей фразой - “выполнение задач по предназначению”.

В оборонном ведомстве сообщили, что участникам сбора теробороны предстоит отработать следующие стандартные задачи:

прием военнообязанных территориальных войск.

всестороннее обеспечение военнообязанных с привлечением ресурсов местной базы мобилизационного развертывания,

восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными,

подготовка военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в эти дни также проводится второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области. В этом регионе мероприятия завершатся не раньше 6 сентября.

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