Проверка теробороны началась в еще одном районе Беларуси. Кому ждать повестки?

Опубликовано: 04.09.2024 14:01 , Обновлено: 04.09.2024

В Мядельском райисполкоме на Минщине сообщили 4 сентября о начале проверки "отдельных вопросов территориальной обороны" в районе.

Как сообщили в исполкоме, сейчас оповещают военнообязанных, предназначенных в территориальные войска, а также организуют их “контрольную явку” на пункт приема.

В Мядельском райисполкоме дополнили, что проверку проводят в соответствии с планом подготовки к выполнению задач по предназначению органов управления теробороны и воинских частей территориальных войск.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство обороны 2 сентября объявило о начале учебного сбора с военнообязанными территориальных войск в Каменецком районе Брестской области. Узнали, кому именно следует приготовиться к “выполнению задач по предназначению”, когда начнутся сборы и как долго они продлятся.

Минобороны объявило сборы военнообязанных в одной из областей Беларуси. Кому приготовиться “выполнять задачи по предназначению”?

Также мы писали, что в Волковысском районе Гродненской области в конце августа военнослужащие территориальной обороны установили на дорогах блок-посты. При их оборудовании использовали железобетонные конструкции и «противодронные сетки», а вместе с солдатами теробороны поставили представителей органов внутренних дел и пограничников.

На дорогах Гродненщины установили блок-посты с «противодронными сетками»