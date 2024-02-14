Лукашенко предложил давать белорусским солдатам-срочникам выходной в субботу

Опубликовано: 14.02.2024 10:30 , Обновлено: 14.02.2024

Президент Александр Лукашенко 13 февраля в ходе Республиканского совета ректоров вузов Беларуси коснулся не только вопросов образования, но и срочной службы в армии. Он заявил, что потребовал от армейских чиновников перестать "муштровать" белорусских солдат и даже предложил давать срочникам один выходной в неделю, например, в субботу.

“Почему люди боятся идти в армию? Потому что там тяжело и муштры хватает”, - заявил Лукашенко на совещании, видео с которого опубликовал телеграм-канал “Пул Первого”.

По словам Лукашенко, именно за это он сейчас “военных наклоняет”.

“Компактная республика, взрослые ребята, зачем их муштровать?” — задался вопросом он и поделился выводами, которые он сделал по итогам совместных тренировок белорусских военных с наёмниками частной военной компании “Вагнер”. По его словам, те посчитали физическую подготовку белорусских военных недостаточной.

“А как воевать, если физически не готов? Хорошо, давайте тогда вместо дикой строевой подготовки, давайте физическую подготовку подтянем, огневую подготовку, тактическую подготовку. Так, как нужно, но без муштры, без издевательства, дедовщины”, — предложил он.

В качестве поощрения он предложил давать срочникам один выходной - в субботу.

“Он же из любой точки приедет домой, вернется обратно, и будет — он взрослый человек, он будет спокойно служить”, - выразил своё мнение Лукашенко им потребовал от подчиненных “сделать так, чтобы не боялись идти в армию”.

Ранее Телеграф сообщил, что начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский на днях признал, что проблема дедовщины в белорусской армии не решена и упомянул о возбужденных уголовных делах в связи с неуставными взаимоотношениями в армии в 2023 году.

«Это тонкая материя» – В Минобороны Беларуси рассказали, сколько возбудили уголовных дел за дедовщину