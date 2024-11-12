Мининформ попросил белорусов не участвовать в выборах Советов нардепов СССР. Что происходит?

📷 Фото

Опубликовано: 12.11.2024 17:11 , Обновлено: 12.11.2024

В Министерстве информации попросили белорусов не участвовать в выборах председателей Советов народных депутатов СССР. Дело в том, что какая-то Центральная избирательная комиссия СССР, по данным Мининформа, стала присылать уведомления об организации референдума и выборов, а также списки кандидатов.

В присланных бумагах ЦИК СССР заявил о проведении голосования с 21 по 24 ноября 2024 года, приложив списки “вымышленных кандидатов и несуществующих округов”, написали в Telegram-канале Мининформа. Конечно, такие сообщения - фейк, так как никакого ЦИК СССР не существует.

Фото: Мининформ Беларуси

Фото: Мининформ Беларуси

“Гражданам следует помнить, что никакие выборы в «Советы Народных депутатов СССР» в Республике Беларусь не проводятся”, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: Мининформ Беларуси

Исполкомы Минщины призвали не соблюдать требования из «писем от КГБ». Что происходит?

Там назвали эти письма “явным примером дезинформации и провокации, направленной на дестабилизацию общественного порядка”.

Мошенники предложили для голосования перейти по ссылке, так как оно якобы организовано в электронном виде. В Мининформе предупредили, что переход по этим ссылкам может привести к повреждению гаджетов и потере личных данных.

Ранее Telegraf.news писал, что в Telegram-каналах, близких к властям Беларуси, появилось предупреждение о законах якобы из КГБ, которые поступают простым белорусам. Там предупредили, что они могут быть поддельными и направленными на введение жертв в заблуждение.

Белорусов попросили не реагировать на звонки и сообщения «из КГБ». Как предложили проверить?

Также мы рассказывали о “новой угрозе” в Telegram — “троянских фотографиях”. В УВД Брестского облисполкома пояснили, что это, как распознать и что делать, если сообщение с таким файлом пришло в мессенджере.

«Ни в коем случае не скачивайте» — Милиция предупредила белорусов о «троянских» фото. Как распознать?