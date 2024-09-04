Исполкомы Минщины призвали не соблюдать требования из "писем от КГБ". Что происходит?

Опубликовано: 04.09.2024 16:17 , Обновлено: 04.09.2024

В исполкомы и некоторые организации Минской области стали приходить письма якобы от Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В тексте этих писем прописано требование опубликовать на интернет-ресурсах структур ссылки на сайт КГБ, канал и бот в Telegram.

Фото фейкового письма опубликовало государственное информагентство БелТА. “Здесь и стилистика с оформлением совсем мимо, и регистрационный номер неправильный, и подпись [председателя КГБ] Ивана Тертеля не такая”, - написало агентство в своем сообщении.

К слову, ссылки, указанные в письме, не относятся к КГБ, то есть являются фейковыми интернет-ресурсами.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с “человеком из финансовой безопасности” по поводу одного списка.

«Попали в список 10 человек» — «Директора школ» стали просить белорусов поговорить с правоохранителями

Также мы писали, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об “интересе” правоохранителей к сотруднику медучреждения.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?