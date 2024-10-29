Белорусов попросили не реагировать на звонки и сообщения "из КГБ". Как предложили проверить?

Опубликовано: 29.10.2024 08:51 , Обновлено: 29.10.2024

В Тг-каналах, близких к властям Беларуси, появилось предупреждение о законах, якобы из КГБ, которые поступают простым белорусам. Там предупредили, что они могут быть поддельными и направленными на ввести в заблуждение жертв.

В Тг-канале “Народный антифейк” утверждают, что звонки поступают белорусам в мессенджере Телеграм и направлены на то, чтобы вынудить тех поделиться разного рода информацией.

“Чтобы ввести в заблуждение потенциальную жертву в качестве имени аккаунта мошенники могут использовать номер телефона, а “имя пользователя” фейкового аккаунта в ряде случаев заполняют отсылкой к Комитету государственной безопасности Беларуси”, - сообщили в Тг-канале.

Там призвали белорусов быть “предельно осторожными” при получении в мессенджерах сообщений или звонков от неизвестных абонентов. Там также посоветовали связаться в случае получения сообщений “напрямую с официальным источником” и спросить, отправляли ли они подобные запросы.

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