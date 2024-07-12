МИД России призвал Минск и Ереван «посмотреть за горизонт»

Опубликовано: 12.07.2024 08:29 , Обновлено: 12.07.2024

Москва заинтересована в том, чтобы возникший между Беларусью и Арменией "период осложнений" поскорее завершился. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он призвал Минск и Ереван "посмотреть за горизонт".

Представителя российского попросили прокомментировать, намерена ли Москва принять какое-либо участие в урегулировании конфликтной ситуации, возникшей между двумя странами. На что он, называя обе страны “друзьями России”, лишь выразил сожаление по поводу позиции премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

“К сожалению, нам трудно объяснить жесткую позицию, которую заняли армянские власти в отношении белорусских партнеров”, - процитировало Галузина российское РИА “Новости”.

Замглавы МИД России подчеркнул, что и Беларусь, и Армения для Москвы являются “союзниками, с которыми у России развивается многоплановое сотрудничество”. Он также напомнил, что обе страны входят в состав таких международных организаций, как СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, и выразил надежду на то, что возникшие между ними “временные разногласия” не отразятся негативно “на продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений”.

“Призываем обе столицы посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого мы хотели бы видеть не только Минск, но и Ереван”, - резюмировал Галузин.

Власти Армении официально запретили поездки чиновников в Беларусь

Ранее Telegraf.news рассказал, что власти Армении официально запретили все поездки должностных лиц в Беларусь. Премьер-министр Пашинян, выступая в середине июня в парламенте, заявил, что и сам никогда впредь не поедет в Беларусь. Поводом, судя по его заявлению, послужил инцидент во время майского визита президента Беларуси Александра Лукашенко в соседний Азербайджан.

«Более никогда» — Пашинян заявил, что официальные лица Армении не будут посещать Беларусь. В Минске ответили

В Минске слова Пашиняна расценили как попытку “отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага”. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что не понимает действий Пашиняна и “при чём тут Беларусь”.

«При чём здесь Беларусь?» — МИД ответил на заявление Пашиняна никогда не приезжать в страну