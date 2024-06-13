«Более никогда» - Пашинян заявил, что официальные лица Армении не будут посещать Беларусь. В Минске ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 13.06.2024 13:07 , Обновлено: 13.06.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 13 июня в парламенте, заявил, что сам никогда впредь не поедет в Беларусь и не допустит, чтобы страну посещали официальные представители Армении. Поводом для такого категоричного заявления послужил инцидент во время майского визита президента Беларуси Александра Лукашенко в соседний Азербайджан. Белорусские дипломаты уже отреагировали на слова премьера Армении.

“Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. С этого момента ни один официальный представитель Армении больше не посетит Беларусь, пока президентский пост там занимает Лукашенко”, - категорично заявил Пашинян, утверждая, что во время недавнего военного конфликта между двумя соседними странами президент Беларуси “верил в победу Азербайджана и желал её”, сообщило агентство Sputnik.

По словам Пашиняна, после таких заявлений он не готов к встречам в формате ОДКБ и “обсуждать какие-то вопросы”, при этом он допустил возможность деловых контактов в рамках СНГ и ЕАЭС.

Относительно выхода Армении из ОДКБ Пашинян в который раз заявил, что “не исключает” такого сценария, однако заявил, что его позиция может измениться, “если “Беларусь выйдет из организации или если ее президент извинится”.

Азербайджан потребовал от Армении передать контроль над четырьмя поселениями

После выступления Пашиняна в парламенте также появилась информация о том, что посла Армении в Беларуси вызвали в Ереван для консультаций. Больших подробностей ни в белорусском, ни в армянском МИД не сообщили.

Тем временем, заявления Пашиняна прокомментировал советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский. По его словам, Минск “спокойно оценивает импульсивные высказывания армянского премьера”.

“По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы”, - заявил Шпаковский.

Официальной реакции белорусского МИД пока не последовало.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в середине мая Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан, где провёл официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лукашенко улетел с государственным визитом в Азербайджан. Что обсудит с президентом Алиевым?

В числе прочего Лукашенко предложил Азербайджану содействие в послевоенном восстановлении территорий, которые были присоединены к государству после того, как 1 января 2024 года прекратила своё существование Нагорно-Карабахская республика (Арцах). Это событие Лукашенко во время встречи называл “победой Азербайджана”, а саму войну двух государств - “освободительной”.

За несколько дней до этого визита Армения отказалась участвовать в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году.

Армения отказалась финансировать ОДКБ