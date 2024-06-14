Власти Армении официально запретили поездки чиновников в Беларусь

Опубликовано: 14.06.2024 12:44 , Обновлено: 14.06.2024

Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян подписал официальное распоряжение, согласно которому все поездки армянских должностных лиц в Беларусь запрещены. Это произошло спустя двое суток после заявления Никола Пашиняна о том, что он не собирается посещать нашу страну. Об этом сообщило местное издание Armlur.am.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что сам никогда впредь не поедет в Беларусь и не допустит, чтобы страну посещали официальные представители Армении. Поводом для такого категоричного заявления послужил инцидент во время майского визита Александра Лукашенко в соседний Азербайджан.

«Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Беларусь. С этого момента ни один официальный представитель Армении больше не посетит Беларусь, пока президентский пост там занимает Лукашенко», — категорически заявил Пашинян.

После этого стало известно, что Ереван вызвал своего посла в Беларуси Размика Хумаряна для консультаций. Спустя некоторое время такому примеру последовал и Минск: в четверг, 13 июня, белорусского посла в Армении Александра Конюка вызвали на родину. В свою очередь пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что не понимает действий Пашиняна и “при чём тут Беларусь”.

Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьёзным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чём здесь Беларусь?» — отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Тем временем заявления армянского политика прокомментировал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. По его словам, Пашиняну нужно сперва разобраться с протестами, которые идут в Армении, передало информагентство “ТАСС”.

Ранее Telegraf.news писал, что, по заявлению Никола Пашиняна, Армения собралась выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке войны в Карабахе. Армения выйдет из альянса, когда посчитает нужным, пообещал политик.

«Заранее не говорим, чтобы у вас настроение не упало» — Пашинян пообещал, что Армения выйдет из ОДКБ