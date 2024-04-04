Лавров рассказал, при каких условиях Россия будет обсуждать гарантии безопасности Украины

Опубликовано: 04.04.2024 16:47 , Обновлено: 04.07.2024

В четверг, 4 апреля, Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности. Об этом глава российского МИД сообщил на встрече с главами иностранных дипмиссий в Москве.

“Честный разговор на основе новых реалий, на основе интересов безопасности России, прежде всего, как это сказал президент [РФ Владимир Путин] в недавнем своем выступлении, подчеркнув, что он готов, и мы готовы, конечно, обеспечивать такие договоренности, которые будут учитывать интересы безопасности других стран, в том числе и Украины”, - сказал Сергей Лавров.

При этом он указал на то, что Запад пока не готов к обсуждению переговоров по урегулированию конфликта. По мнению Лаврова, готовностью к переговорам и их началу должен послужить отход от “тупикового курса с формулой Зеленского”. Глава российского МИД предложил обратить внимание на предложения, сделанные Китаем.

“Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить. Выстроен он в логике от общего к частному. Этот план критиковали за то, что он неконкретный… Но это разумный план, который великая китайская цивилизация предложила для обсуждения”, – сказал министр журналистам.

Что предлагал Китай?

Китай опубликовал документ “Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса” в 2023 году. В нём 12 пунктов:

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уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

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В США усомнились в конструктивности китайского плана и допустили, что Китай может поставить России оружие.

Что об этом думает Зеленский?

Президента Украины мирная инициатива Китая из 12 пунктов не устроила.

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — заявил Зеленский.

В то же время Владимир Зеленский заметил, что в предложениях Китая есть пункты, которые подходят Украине, например по поддержке территориальной целостности. При этом, по его словам, если в китайском плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем.

Что президент Украины предлагал в своей формуле?

В плане «украинской формулы мира» значится 10 пунктов:[info_b]

Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоцида (уничтожение флоры и фауны. — РБК);

Недопущения эскалации;

Фиксация окончания конфликта.

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Президент Украины исключил “возврат к минским договорённостям”, так как, по его мнению, Россия их нарушит и это даст ей возможность “переждать и накопить силы”.

По мнению Зеленского, Россия должна вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо создать новые и эффективные гарантии безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности).

Ранее Telegraf.news писал о том, что Папа Римский Франциск заявил, что на войне в Украине есть “проигравшая” сторона и ее представители должны найти в себе смелость поднять белый флаг и начать переговоры о мире.

Папа Римский призвал «проигрывающую» в войне в Украине сторону поднять белый флаг