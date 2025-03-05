МИД Польши объяснил, почему резко сократил выдачу гуманитарных виз белорусам. У кого потребуют «допобоснований»?

Опубликовано: 05.03.2025 10:57 , Обновлено: 05.03.2025

Министерство иностранных дел Польши объяснило, почему в прошлом году страна резко сократила выдачу гуманитарных виз гражданам Беларуси. Ведомство сослалось на изменение правил, целью которого, по их словам, стало "восстановление надлежащего значения гуманитарных виз".

Согласно официальным данным, которые привела польская газета Rzeczpospolita, за последние четыре года польские гуманитарные визы получили получили 53,5 тыс. белорусов, однако в 2024 году их было выдано в разы меньше обычного - всего 518.

Мацей Вонсик, бывший заместитель министра внутренних дел и администрации в правительстве Матеуша Моравецкого, а ныне депутат Европарламента от партии “Право и справедливость” (PiS) связал это с изменившимися приоритетами поменявшегося правительства, которое теперь возглавляет Дональд Туск. По его словам, сейчас действуют новые, более строгие правила выдачи гуманитарных виз, что подтвердили в МИДе.

“В настоящее время гуманитарная виза выдается однократно и как однократная национальная виза с целью обеспечения возможности безопасного выезда из страны происхождения”, — прокомментировали эту информацию в МИД польскому изданию.

В Польше задержали белорусов по обвинению в подделке ВНЖ, виз и паспортов

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время получить такую визу могут только те, кто попал в реальную ситуацию, “непосредственно связанную с угрозой жизни или здоровью заявителя и его ближайших родственников либо уголовной ответственности” за свои политические взгляды. Подавать заявление на такую визу теперь разрешается лишь один раз и только из самой Беларуси. Если же гражданин Беларуси подает заявление на получение визы из другой страны, от него потребуют “дополнительного обоснования”.

«Гигантская коррупция» — В Польше разразился «визовый скандал». Причем тут Беларусь?

Депутат парламента Марек Сова, возглавляющий парламентскую комиссию по расследованию визового скандала в Польше, в свою очередь, отметил, что ситуация в Беларуси 4 года назад и сейчас “сильно отличается”. Он выразил мнение о том, что “с точки зрения интересов и безопасности Польши” власти страны “должны быть очень осторожны”, рассматривая заявки тех, кто подается на гуманитарную визу.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в январе этого года Верховная контрольная палата Польши огласила результаты проверки в Министерстве иностранных дел, проведенной в 2024 году. В числе прочего внешнеполитическое ведомство страны обвинили в незаконной выдаче 95 545 виз в 2020-2023 годах, то есть при правительстве партии “Право и справедливость” (PiS). Большинство из этих виз были выданы гражданам Беларуси и России.

Контрольная палата Сейма обвинила МИД Польши в незаконной выдаче виз десяткам тысяч белорусов