В Польше задержали белорусов по обвинению в подделке ВНЖ, виз и паспортов

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Опубликовано: 23.02.2025 12:37 , Обновлено: 23.02.2025

В пресс-службе Бещадского погранотряда сообщили о задержании восьмерых человек, которых обвинили в подпольном производстве документов и отмывании денег на территории Польши. По данным ведомства, всего в преступную группировку вошли более 40 подозреваемых, среди которых — граждане Беларуси и Украины.

По информации ведомства, на след преступной группы напали ещё в 2020 году, после незначительного инцидента на КПП в Подкарпатье. Тогда польские пограничники обнаружили у водителя-иностранца фальшивые права. Спустя время следствие пришло к выводу, что подделкой документов занимались уроженцы Беларуси и Украины, которые, как утверждают в ведомстве, продавали:

паспорта,

визы,

удостоверения личности,

ВНЖ,

водительские права,

медицинские справки,

трудовые договоры,

справки о регистрации по месту жительства.

[info_b]По данным следствия, всего спецслужбы изъяли имущество на сумму около 1 млн злотых, выявив при этом более 12 тысяч поддельных документов, которые были предназначены для легализации иностранцев в Евросоюзе.[/info_b]

“Обязанности участников группы были разделены. Одни изготавливали и доставляли поддельные документы получателям в Польше и других странах ЕС, другие открывали счета и переводили средства. Свои услуги группа рекламировала на сайте и в соцсетях. Общение с покупателями вёл «центр обслуживания клиентов». Установлено, что покупатели в среднем платили по 1500 евро за один документ”, — заявили в пресс-службе Бещадского погранотряда.

В итоге в декабре прошлого года польские спецслужбы задержали 8 человек. Однако в ведомстве не уточнили, сколько из них составили белорусы, а сколько — украинцы. Им предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег, воспрепятствовании следствию и сокрытии следов преступной деятельности.

Фото: Бещадский погранотряд

Фото: Бещадский погранотряд

Фото: Бещадский погранотряд

Фото: Бещадский погранотряд

Фото: Бещадский погранотряд

Фото: Бещадский погранотряд

Фото: Бещадский погранотряд

Фото: Бещадский погранотряд

















Ранее Telegraf.news писал, что в ноябре прошлого года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) арестовали гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке поджога здания в Гданьске. По мнению правоохранителей, он принадлежал к диверсионной группе, которая “работала на иностранные государства”. Всё случилось 6 ноября, но об этом стало известно только спустя неделю.

В Варшаве задержали белоруса, которого обвинили в попытке поджога «объекта» в Гданьске