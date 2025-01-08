Контрольная палата Сейма обвинила МИД Польши в незаконной выдаче виз десяткам тысяч белорусов

Опубликовано: 08.01.2025 15:41 , Обновлено: 08.01.2025

Верховная контрольная палата Польши огласила результаты проверки в Министерстве иностранных дел, проведенной в 2024 году. В числе прочего внешнеполитическое ведомство страны обвинили в незаконной выдаче 95 545 виз в 2020-2023 годах, то есть при правительстве партии "Право и справедливость" (PiS). Большинство из этих виз были выданы гражданам Беларуси и России. Журналисты Telegraf.news узнали подробности нового визового скандала.

В чём обвинили сотрудников МИД Польши?

Верховная контрольная палата Польши 8 января сообщила о том, что направила в прокуратуру четыре уведомления по подозрению в совершении преступлений в отношении 12 должностных лиц. Из них 11 человек уличили в “деяниях, связанных со злоупотреблением полномочиями или невыполнением обязанностей публичными должностными лицами, которые привели к нанесению ущерба , ещё одно должностное лицо подозревают в причинении значительного имущественного ущерба государственной казне, передал портал Onet.pl.

Одно из уведомлений касалось реализации программы Министерства иностранных дел “Польша. Бизнес-гавань”, в рамках которой в 2020-2023 годах было выдано 95 545 виз. Как выяснила Верховная контрольная палата, эта программа в период с 9 сентября 2020 года по 26 января 2024 года реализовывалась без всякого юридического основания, поскольку не была официально принята ни одним органом власти и не зафиксирована ни в одном государственном документе.

“Это было сделано с ведома министра иностранных дел, статс-секретаря министерства иностранных дел, заместителя госсекретаря и директора консульского департамента министерства иностранных дел. Программа не была принята ни Советом министров, ни была представлена ​​как министерская программа”, — заявили в Верховной контрольной палате.

При этом к претендентам на визу в рамках данной программы, как отметили проверяющие, предъявлялись не столь строгие, как обычно, требования. В результате, как заявили в Палате, “десятки тысяч иностранцев, в основном из Беларуси и России, имеющие возможность въезда на территорию Республики Польша, могли выполнять работу на территории Республики Польша без необходимости получения разрешения и могли вести предпринимательскую деятельность на тех же условиях, что и польские граждане”.

По мнению Верховной контрольной палаты, такие действия МИД могли “существенно снизить безопасность государства” и могут расцениваться как “действия в ущерб общественным интересам”.

Новый виток старого визового скандала?

Второе уведомление касалось сотрудников МИД, в том числе руководства министерства, которые направляют запросы польским консулам о приеме визовых заявлений вне очереди, ускоренной обработке заявлений на визу, принятии конкретных решений в отношении указанных лиц или выдаче виз без личного присутствия заявителей.

Проверяющие обвинили МИД в нецелевом использовании официальной переписки МИД с дипломатическими представительствами, в давлении на консулов в вопросах выдачи виз определённым иностранцам без предоставления существенных обоснований, а также во вмешательстве сторонних “специализированных компаний” в вопросы, лежащие в ведении ведомства.

Это ещё не всё. Еще одно уведомление Верховной контрольной палаты касалось организации визита в польское консульство в Мумбаи в начале 2023 года, в ходе которого, по мнению проверяющих, на консула также оказывалось давление. Последнее же уведомление, направленное в прокуратуру, было связано с арендой недвижимости в Лодзи и Кельце для Визового центра и Консульского информационного центра. По мнению проверяющих, эти решения “не имели ни материального, ни организационного, ни экономического обоснования”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в 2023 году в Польше разразился “визовый скандал”. Тогда депутаты польского Сейма от оппозиционной “Гражданской платформы” Дариуш Йоньский и Михал Щерба обвинили представителей правящей партии PiS в тайной и непрозрачной процедуре выдачи сотен тысяч виз мигрантам.

«Гигантская коррупция» — В Польше разразился «визовый скандал». Причем тут Беларусь?

Прошлой осенью премьер-министр страны Дональд Туск рассказывал об отчете Верховной контрольной палаты Польши, который, по его словам, “подтвердил худшие подозрения”. Он обвинил предыдущее правительство под руководством партии “Право и Справедливость” в том, что именно они впустили в страну “366 тысяч человек из Азии и Африки, в том числе за взятки”.

Польша впустила к себе 366 000 человек из Азии и Африки