МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Беларуси. Что случилось?
Министерство иностранных дел Литвы 25 августа вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручили ему ноту, сообщила пресс-служба ведомства.
Причиной стал инцидент, когда, как утверждает литовская сторона, двое неизвестных, пришли с территории Беларуси и спилили два столба с видеокамерами.
В литовском ведомстве выразили недовольство «нарушением государственной границы Литвы и нанесением ущерба инфраструктуре охраны границы».
«Министерство иностранных дел решительно потребовало от Беларуси в кратчайшие сроки дать объяснения по поводу этого инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении.
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Напомним, об очередном инциденте, произошедшем несколько дней назад на белорусско-литовской границе, в эфире литовского телевидения заявил глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев. По одной из версий, озвученных генералом, целью инцидента могла быть “проверка” надежности охраны границы после недавнего закрытия двух пунктов пропуска — “Лоша-Шумскас” и “Видзы-Твярячус”.
Как рассказал Любаев в эфире телеканала, на днях неустановленные лица, пришедшие, как предполагают литовские пограничники, с территории Беларуси, спилили на территории Чапкяляйской трясины пограничные столбы, на которых были установлены видеокамеры:
«Проверка» охраны после закрытия КПП» — Литовские пограничники заявили об инциденте на границе с Беларусью
Реакция белорусской стороны
На момент написания этого материала, официальной реакции белорусских властей на эту тему не было.
Ранее Телеграф писал о том, что в Польше и Литве назвали условия полного закрытия границы с Беларусью:
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