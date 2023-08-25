МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Беларуси. Что случилось?

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Опубликовано: 25.08.2023 19:02 , Обновлено: 25.08.2023

Министерство иностранных дел Литвы 25 августа вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручили ему ноту, сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной стал инцидент, когда, как утверждает литовская сторона, двое неизвестных, пришли с территории Беларуси и спилили два столба с видеокамерами.

В литовском ведомстве выразили недовольство «нарушением государственной границы Литвы и нанесением ущерба инфраструктуре охраны границы».

«Министерство иностранных дел решительно потребовало от Беларуси в кратчайшие сроки дать объяснения по поводу этого инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении.

На литовском госТВ призвали запретить въезд белорусам и привлечь к уголовной ответственности. За что?

Напомним, об очередном инциденте, произошедшем несколько дней назад на белорусско-литовской границе, в эфире литовского телевидения заявил глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев. По одной из версий, озвученных генералом, целью инцидента могла быть “проверка” надежности охраны границы после недавнего закрытия двух пунктов пропуска — “Лоша-Шумскас” и “Видзы-Твярячус”.

Как рассказал Любаев в эфире телеканала, на днях неустановленные лица, пришедшие, как предполагают литовские пограничники, с территории Беларуси, спилили на территории Чапкяляйской трясины пограничные столбы, на которых были установлены видеокамеры:

«Проверка» охраны после закрытия КПП» — Литовские пограничники заявили об инциденте на границе с Беларусью

Реакция белорусской стороны

На момент написания этого материала, официальной реакции белорусских властей на эту тему не было.

Ранее Телеграф писал о том, что в Польше и Литве назвали условия полного закрытия границы с Беларусью:

«Решение ещё не принято» — В Польше и Литве назвали условия полного закрытия границы с Беларусью