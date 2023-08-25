«Проверка» охраны после закрытия КПП» - Литовские пограничники заявили об инциденте на границе с Беларусью

Опубликовано: 25.08.2023 11:07 , Обновлено: 25.08.2023

Очередной инцидент произошел несколько дней назад на белорусско-литовской границе. Об этом в эфире литовского телевидения заявил глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев. По одной из версий, озвученных генералом, целью инцидента могла быть "проверка" надежности охраны границы после недавнего закрытия двух пунктов пропуска - "Лоша-Шумскас" и "Видзы-Твярячус".

Как рассказал Любаев в эфире телеканала LNK, на днях неустановленные лица, пришедшие, как предполагают литовские пограничники, с территории Беларуси, спилили на территории Чапкяляйской трясины пограничные столбы, на которых были установлены видеокамеры. Из-за природных особенностей (территория относится к природоохранной зоне со сложным природным рельефом) невозможно установить физический барьер с колючей проволокой там затруднительно, чем и воспользовались злоумышленники.

Похожие случаи порчи видеокамер, по словам литовских пограничников, фиксировали и ранее: последний произошел в прошлом году, когда были предприняты попытки вывести из строя видеокамеру на участке Варенской заставы, передает издание Delfi.

Несмотря на то, что убытки от нынешнего инцидента литовская сторона оценила как “минимальные”, Вильнюс пообещал “принять дополнительные меры” для “защиты от провокаций” своих объектов на границе с Беларусью. При этом Любаев не исключил возможности повторения инцидента на этом участке и озвучил несколько версий, которые рассматривают правоохранители, занимающиеся расследованием данного случая.

По словам Любаева, основные версии произошедшего - это провокация со стороны официального Минска, “проверка” надежности охраны границы после закрытия двух КПП на белорусско-литовской границе, а также деятельность контрабандистов, в том числе, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз.

Напомним, что после закрытия КПП “Лоша-Шумскас” и “Видзы-Твярячус” в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что это решение “продиктовано политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Беларусь в рамках безвизового режима” и пообещали действовать “в интересах жителей соседних стран”.

МИД Беларуси пообещал действовать «в интересах жителей соседних стран» в ответ на закрытие КПП Литвой

Между тем в самой Литве призвали власти страны пойти ещё дальше и полностью закрыть границу для туристов из Беларуси.

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