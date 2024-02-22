МИД Беларуси предупредил Литву о «жесткой реакции» на блокирование еще двух КПП на границе

Опубликовано: 22.02.2024 17:08 , Обновлено: 22.02.2024

Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска «Котловка – Лаворишкес» и «Привалка – Райгардас» и ограничении пассажирского сообщения прокомментировали в министерстве иностранных дел Беларуси. Там назвали его политически мотивированным шагом, «в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний». И пообещали «жестко отреагировать».

В МИД заявили, что такие причины, как опасность проникновения мигрантов и агентов КГБ в белорусских автобусах, проблемы с очередями, которые решаются путем закрытия погранпереходов, аргументы о том, что “соседи ведь тоже так делают”, просто не требуют комментариев, сообщила БелТА.

«Они делают это чаще раза в месяц» – В Литве предложили лишать некоторых белорусов вида на жительство

В министерстве пообещали:

«Беларусь будет вынуждена жестко отреагировать на эти крайне недружественные действия Вильнюса с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран. Вновь призываем литовскую сторону отказаться от практики дезинформации собственного населения, нарушения прав на свободу передвижения и торговли в угоду своим политическим амбициям».

В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией

Решение правительства Литвы

Напомним, в среду, 21 февраля, правительство Литвы одобрило законопроект, который предполагает закрытие еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка»), планируют закрыть с 1 марта 2024 года.

Правительство Литвы одобрило закрытие ещё двух КПП на границе с Беларусью