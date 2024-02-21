В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией

Опубликовано: 21.02.2024 09:30 , Обновлено: 21.02.2024

Министерство иностранных дел Литвы выступило с инициативой к правительству страны – разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

Литовское внешнеполитическое ведомство уже подготовило и обнародовало соответствующие проекты постановлений, сообщил портал lrt.lt. В МИД посчитали, что эти соглашения должны быть денонсированы в связи с военными событиями в Украине и тем фактом, что сотрудничество с двумя странами «сейчас полностью приостановлено и не является возможным».

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Примечательно, что в министерстве, по заверению портала, не ожидают никаких негативных последствий от одностороннего расторжения Литвой соглашений.

[inf]Соглашение с Беларусью было подписано в декабре 1994 года, а с Россией – в ноябре 1993 года. Также были созданы двусторонние комиссии, которые не проводили заседаний с 2011 года в случае с Россией и с 2015 года в случае с Беларусью.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что на официальном сайте Сейма Литвы на днях выложили текст законопроекта, который предполагает изменение действующего постановления о чрезвычайных ситуациях государственного уровня. В числе прочего авторы документа предложили остановить работу ещё двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

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