Пострадает Китай? Польские компании оценили последствия закрытия границы с Беларусью

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Опубликовано: 09.09.2025 17:22 , Обновлено: 17.09.2025

Польские транспортники отреагировали на решение своего правительства закрыть границу с Беларусью. Они назвали это хлопотным, но не трагичным шагом. По их мнению, под удар попал не только их бизнес, но и железнодорожный транзит из Китая.

Как заявил президент польской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (ZMPD) Ян Бучек, для отрасли такое решение стало неожиданностью. Оно может вызвать серьёзные сбои в торговом обороте, считает он.

«Однако оно для нас понятно. В этот момент важнее безопасность страны», — привело его слова издание Rzeczpospolita, которое утверждает, что закрытие границы продлится ровно столько же, сколько белорусско-российские учения «Запад-2025» — с 12 по 16 сентября.

В польских профильных объединениях также признали, что это «большая проблема для перевозчиков», которые обслуживали белорусское направление.

Правда, при этом статистика польской Пограничной службы показала, что поток грузовиков через границу и так существенно снизился за последние годы. Если в первой половине 2021 года они зафиксировали 596 тысяч пересечений границы грузовиками, то за тот же период 2025-го — 209 тысяч.

[inf]Такое падение во многом объясняется уже действующими санкционными ограничениями. С момента введения запрета на въезд в ЕС фур с белорусскими и российскими номерами на границе действует схема перегрузки или перецепки. Европейские тягачи довозят грузы до приграничных логистических центров, где их забирает транспорт из Беларуси или России.[/inf]

По мнению собеседников источника, озабоченность Китая может вызвать остановка железнодорожного сообщения, поскольку это напрямую влияет на транзит по Новому Шёлковому пути. Впрочем, по той же статистике, и здесь объёмы перевозок упали. За первые семь месяцев 2025 года трафик сократился на 25,4% по сравнению с прошлым годом.

Обновлено 9 сентября, ещё до заявления премьера Польши Туска о закрытии границ, польские СМИ отчитались о запуске нового грузового ж/д маршрута между Польшей и Китаем. Его путь проходит через Беларусь

Президент компании Symlog, которая специализируется на железнодорожных перевозках из Китая, выразил надежду, что закрытие границы продлится не дольше четырёх дней.

Туск объявил о полном закрытии границы Польши с Беларусью. Для поездов тоже