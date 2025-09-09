Глава МВД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью. Не 16 сентября?

Опубликовано: 09.09.2025 18:05 , Обновлено: 17.09.2025

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что возобновление движения на границе с Беларусью будет зависеть от оценки польскими властями уровня безопасности.

Министр объявил, что закрытие временное. На вопрос, когда оно утратит силу, он ответил следующее:

«Погранпереходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что ситуация для Польши, для польских граждан не представляет никакой угрозы».

Кервиньский также предупредил, что официальное постановление о закрытии границы будет опубликовано в среду, 10 сентября. Само же движение, по его словам, должно остановиться в ночь с четверга на пятницу - в ночь на 12 сентября, передало PAP.

Он отдельно акцентировал внимание на формулировке. Граница закрывается «в связи с манёврами „Запад“», а не «на время» их проведения. Это, по его словам, даёт польским властям возможность отменить решение лишь тогда, когда Польша «будет в полной безопасности».

Глава МВД Польши уточнил, что речь идёт о полном и безусловном закрытии оставшихся переходов, включая автомобильное и железнодорожное сообщение в Тересполе. При этом он заявил, что расширения польской буферной зоны не последует.

Напомним, о решении временно закрыть границу с Беларусью 9 сентября объявил премьер-министр Дональд Туск, назвав причиной совместные белорусско-российские учения. Автобусные перевозчики уже начали отменять рейсы на ближайшие и последующие даты.

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