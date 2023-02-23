Марзалюк и Бондарева пожаловались друг на друга генпрокурору из-за «дискриминации»

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.02.2023 12:28 , Обновлено: 23.02.2023

Известная гродненская активистка Ольга Бондарева написала на депутата Игоря Марзалюка жалобу в Генпрокуратуру. Тот, в свою очередь, обратился туда же с просьбой проверить «блогеров-псевдопатриотов».

[info_b]Ольга Бондарева — активистка и блогер из Гродно, автор своего телеграм-канала. Она стала известна тем, что пишет в различные ведомства жалобы на мероприятия или людей. Например, летом 2022 года она собирала подписи за отмену концертов Филиппа Киркорова за то, что он «однозначно высказался в поддержку Галкина и иных, оправдывающих бандеровщину и нацизм». Также после ее жалобы в Гродно запретили праздновать Хэллоуин.

Игорь Марзалюк — депутат нижней палаты парламента. 21 февраля онзаявил о необходимости внедрения в стране «позитивной дискриминации» в пользу белорусского языка. А еще призвал к развитию трехъязыковой среды в Беларуси.

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«Вы что, вообще ку-ку?»

Сначала на слова Марзалюка о белорусском языке Бондарева отреагировала, перепостив себе запись телеграм-канала с более чем 1000 подписчиков. Там выразили мнение, что «это уже просто какое-то нацистское дно».

«Что он несет? Это точно депутат парламента? Парламента страны, где по Конституции два государственных языка? Какая еще “позитивная дискриминация” русского языка, пан Марзалюк? Вы что, вообще ку-ку? Украины вам мало?», — написано в сообщении.

«Активность «блогеров-псевдопатриотов»

После этого, 22 февраля, Марзалюкобратился к генпрокурору Андрею Шведу с просьбой проверить «активность в социальных сетях группы «блогеров-псевдопатриотов», публикующих материалы, выражающие негативное отношение к белорусскому государству, культуре и языку».

«Дискриминация одного из языков»

Но на этом история не закончилась. 23 февраля Ольга Бондарева сообщила, что решила обратиться в Генеральную прокуратуру «с просьбой дать правовую оценку высказываниям Игоря Марзалюка, оправдывающих дискриминацию одного из государственных языков Республики Беларусь».

При этом обращение составлено от имени «граждан, которых возмутило поведение депутата». В тексте депутата обвиняют в том, что он «позволил себе гнусное высказывание относительно русского языка».

«На реплику ведущего про „недовольных блогеров“ Марзалюк ответил, что ему „начхаць“. То есть, депутату наплевать на мнение граждан и его избирателей. Как же это соотносится с депутатской этикой? Или Игорь Марзалюк настолько забронзовел, что может себе позволить по-хамски относиться к гражданам Республики Беларусь?» — сказано в обращении.

Упомянула Бондарева и Украину.