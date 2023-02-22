Депутат призвал поддержать белорусский язык с помощью "позитивной дискриминации"

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.02.2023 12:27 , Обновлено: 22.02.2023

Депутат нижней платы парламента Игорь Марзалюк заявил о необходимости внедрения в стране "позитивной дискриминации" в пользу белорусского языка. А ещё призвал к развитию трехъязыковой среды в Беларуси.

“Я считаю, что, действительно, если говорить честно и честно, нам в любом случае нужно популяризировать белорусский язык… Я считаю, что режим позитивной дискриминации - это значит укрепление белорусского языка, так как у белорусского языка другой родины, кроме Беларуси, нет. Очень важный момент”, - заявил в эфире гостелеканала СТВ Игорь Марзалюк.

По его, как он подчеркнул, личному мнению, в Беларуси надо вернуть практику Минобразования, от которой ранее отказались, чтобы гуманитарные дисциплины, “такие вещи, как география Беларуси, история Беларуси преподавались только по-белорусски. И обществознание”.

“Я считаю, что для того, чтобы мы создавали нормальную культуру речи, по крайней мере эти вещи должны быть также и в русскоязычных школах, там, где основной язык – русский. Это мое глубокое убеждение. Я вообще за трехъязычие. Я считаю, что должен быть белорусский, русский и английский. И каждый белорус должен свободно общаться самое малое даже не на двух, а на трех. Но белорусский язык - это важнейший элемент”, - заявил депутат.