В Гродно запретили «Главный слет нечисти всех народов»

Опубликовано: 28.10.2022 13:23 , Обновлено: 28.10.2022

В Гродно запретили праздновать Хэллоуин, который должен был пройти 29 октября в «Молодежном центре». Вечеринка с концепцией «главный слет нечисти всех народов» не понравилась провластной активистке города Ольге Бондаревой.

На мероприятии обещали конкурсы, подарки от партнеров и музыкальную «начинку» от диджея Dj Modno. Одним из организаторов вечеринки был тату-клуб «Храброе сердце».

О ней даже написала государственная газета «Вечерний Гродно».

Но 25 октября Ольга Бондарева пожаловалась на праздник в своем телеграм-канале:

«Такие картинки присылают мне товарищи и спрашивают: как? Как в стране, где Конституцией закреплено требование к каждому уважать наши национальные традиции, можно пропагандировать чуждое? Как в стране с христианскими устоями прогосударственная газета может расхваливать «праздник» прославления сатаны и другой нечисти? Почему в доме, где жил погибший в Афганистане герой В. В. Юртов (ул. Ленина, 30), стоит скелет с черепом?».

По ее словам, организаторы «размывают традиции» и «подменяют смыслы».

А спустя пару дней, 28 октября она сообщила: «Из Гродно пришло известие, что сатанинский шабаш в „Молодёжном центре“ скоропостижно отменен».

Кроме того, после ее жалобы в тату-студии убрали тематическую фотозону.

Ранее Телеграф писал, что летом Бондарева начала собирать подписи за отмену двух концертов российского артиста Филиппа Киркорова, которые должны пройти в ноябре. И в конце месяца наконец-то получила ответ от Мингорисполкома.

В своем телеграм-канале Бондарева назвала Киркорова человеком «с низкой гражданской и социальной ответственностью». По ее мнению, он не должен выступать, потому что он «однозначно высказался в поддержку Галкина и иных, оправдывающих бандеровщину и нацизм» и не только.

Новость Телеграф