Макей поддержал Байдена на Генассамблее ООН

Опубликовано: 22.09.2022 09:58 , Обновлено: 03.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поддержал предложение президента США Джо Байдена на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Мы разделяем призыв президента США, что зерновая инициатива, созданная при поддержке [главы ООН Антониу Гуттериша] должна работать. Беларусь разделяет мнение, что удобрения важны, чтобы избежать голода», — сказал он.

А также призвал снять санкции с белорусских удобрений.

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https://twitter.com/BelarusMID/status/1572617840418607107

Перед этим президент США Джо Байден, выступая с трибуны, заявил о необходимости продлить действие зерновой сделки по вывозу продовольствия с территории Украины. Он призвал все страны не ограничивать его экспорт.

«Нам необходимо обеспечить ее продление […] Мы призываем все страны воздержаться от запрета на экспорт продовольствия и складирования зерна», — сказал он.

И подчеркнул, что санкции против России не мешают возможности РФ экспортировать продовольствие и удобрения.

Напомним, что в начале сентября президент России Владимир Путин заявил о намерении пересмотреть условия соглашения об экспорте зерна из Украины морским путем.

«Мы сделали это вместе с Турцией. Результат, если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, было направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — сказал Путин.

Российский президент заявил, что «может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту».

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Позже, 20 сентября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль заявил, что Путин прибег к «ложным наративам», говоря о том, что украинское зерно якобы экспортируют не по назначению.

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