Макей поддержал Байдена на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поддержал предложение президента США Джо Байдена на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
«Мы разделяем призыв президента США, что зерновая инициатива, созданная при поддержке [главы ООН Антониу Гуттериша] должна работать. Беларусь разделяет мнение, что удобрения важны, чтобы избежать голода», — сказал он.
А также призвал снять санкции с белорусских удобрений.
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https://twitter.com/BelarusMID/status/1572617840418607107
Перед этим президент США Джо Байден, выступая с трибуны, заявил о необходимости продлить действие зерновой сделки по вывозу продовольствия с территории Украины. Он призвал все страны не ограничивать его экспорт.
«Нам необходимо обеспечить ее продление […] Мы призываем все страны воздержаться от запрета на экспорт продовольствия и складирования зерна», — сказал он.
И подчеркнул, что санкции против России не мешают возможности РФ экспортировать продовольствие и удобрения.
Напомним, что в начале сентября президент России Владимир Путин заявил о намерении пересмотреть условия соглашения об экспорте зерна из Украины морским путем.
«Мы сделали это вместе с Турцией. Результат, если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, было направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — сказал Путин.
Российский президент заявил, что «может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту».
Позже, 20 сентября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль заявил, что Путин прибег к «ложным наративам», говоря о том, что украинское зерно якобы экспортируют не по назначению.