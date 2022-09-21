Макей предложил отобрать у ООН право оценивать внутреннюю политику стран
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он направил письмо главам МИД , в котором предложил ограничить полномочия ООН.
У Макея возникли вопросы о состоянии ООН в контексте цели обеспечения эффективного многостороннего сотрудничества на глобальном уровне.
Вот что он предложил:
- «Возможно, из системы международных отношений, инструментализированных посредством ООН, следует убрать те сферы жизнедеятельности, где главным субъектом в удовлетворении потребностей и обеспечении прав людей является суверенное независимое государство ?»;
- «Возможно, ООН следует ограничиться исключительно вопросами, имеющими однозначный трансграничный аспект ? Так мы получим настоящее уважение принципа невмешательства во внутренние дела . Так мы обеспечим действенное сотрудничество между государствами с различными политическими и социально-экономическими традициями коллективизма, консерватизма, либерализма и т.д.»;
- «Возможно, ООН должна принимать решения только по тем вопросам, где конкретный формат работы обеспечивает нахождение общего знаменателя интересов абсолютно всех участников ?»
- «Может быть, для достижения этой цели во все сферы работы ООН следует внедрить правило консенсуса ? Так мы получим только те решения, по которым все участники готовы работать вместе».
«Нас особенно огорчает тот факт, что многие развивающиеся страны испытывают в ООН в последние годы повышенное давление на свой суверенитет. Почти пять десятилетий назад именно эти страны привнесли в Организацию огромную энергию и динамизм, которые привели к принятию Нового международного экономического порядка, одного из самых знаковых документов в истории ООН. Однако, сегодня коллективный голос этой группы стран, к сожалению, не звучит так сильно, как когда-то в прошлом», — заявил Макей.
Напомним, что глава белорусского МИД планирует принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Макей хочет там провести ряд встреч, а еще противодействовать «подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН».
Макей решил полететь в США и пообещал оттуда ответить на вопросы белорусов