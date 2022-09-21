Макей предложил отобрать у ООН право оценивать внутреннюю политику стран

Опубликовано: 21.09.2022 11:20 , Обновлено: 03.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он направил письмо главам МИД , в котором предложил ограничить полномочия ООН.

У Макея возникли вопросы о состоянии ООН в контексте цели обеспечения эффективного многостороннего сотрудничества на глобальном уровне.

Вот что он предложил:

«Возможно, из системы международных отношений, инструментализированных посредством ООН, следует убрать те сферы жизнедеятельности, где главным субъектом в удовлетворении потребностей и обеспечении прав людей является суверенное независимое государство ?»; «Возможно, ООН следует ограничиться исключительно вопросами, имеющими однозначный трансграничный аспект ? Так мы получим настоящее уважение принципа невмешательства во внутренние дела . Так мы обеспечим действенное сотрудничество между государствами с различными политическими и социально-экономическими традициями коллективизма, консерватизма, либерализма и т.д.»; «Возможно, ООН должна принимать решения только по тем вопросам, где конкретный формат работы обеспечивает нахождение общего знаменателя интересов абсолютно всех участников ?» «Может быть, для достижения этой цели во все сферы работы ООН следует внедрить правило консенсуса ? Так мы получим только те решения, по которым все участники готовы работать вместе».

«Нас особенно огорчает тот факт, что многие развивающиеся страны испытывают в ООН в последние годы повышенное давление на свой суверенитет. Почти пять десятилетий назад именно эти страны привнесли в Организацию огромную энергию и динамизм, которые привели к принятию Нового международного экономического порядка, одного из самых знаковых документов в истории ООН. Однако, сегодня коллективный голос этой группы стран, к сожалению, не звучит так сильно, как когда-то в прошлом», — заявил Макей.

Напомним, что глава белорусского МИД планирует принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Макей хочет там провести ряд встреч, а еще противодействовать «подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН».

Макей решил полететь в США и пообещал оттуда ответить на вопросы белорусов