Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с КГБ

Опубликовано: 21.10.2022 14:48 , Обновлено: 21.10.2022

Александр Лукашенко 21 октября на полигоне в Брестской области заявил, что Служба безопасности Украины «два дня назад» попросила встретится с белорусскими спецслужбами.

Вероятно, имеется в виду Комитет государственной безопасности (КГБ).

По его словам, он разрешил встретиться без вопросов. При этом заявил, что такие темы обсуждают непублично.

Никаких подробностей он не сообщил.

Ранее на том же полигоне Лукашенко заявил, что белорусские беспилотники не должны «воевать в Украине».

Лукашенко запретил поставлять белорусские беспилотники на войну в Украине

А накануне, 20 октября, глава КГБ Иван Тертель 20 октября заявил, что в Беларуси задержали украинца, двух белорусов, которые «работали на разведку Украину», а также некоего подполковника. Против них возбудили уголовное дело за «шпионаж» и «измену государству». И рассказал, кого белорусская спецслужба отпустила заграницу «по-человечески».

Тертель рассказал, как КГБ «по-человечески» отпускал украинских агентов домой

Как писал Телеграф, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 октября заявил, что глава Минобороны Беларуси Хренин недавно поговорил по телефону с украинским коллегой Резниковым.

«Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, в первую очередь для украинской. С нашей стороны четко прозвучало заявление о том, что никто не собирается нападать», — заявил Владимир Макей.

Ранее об этом разговоре ранее не сообщали ни власти Беларуси, ни Украины.

Хренину позвонил министр обороны Украины, чтобы поговорить «в положительном ключе» — Макей