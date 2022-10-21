Лукашенко запретил поставлять белорусские беспилотники на войну в Украине

Опубликовано: 21.10.2022 11:43 , Обновлено: 21.10.2022

Александр Лукашенко 21 октября во время осмотра образцов белорусских беспилотников на полигоне в Брестской области заявил о том, что эти БПЛА не должны «воевать в Украине».

Сначала он спросил у председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса, готовы ли эти образцы воевать на фронте.

«Не дай бог, мне доложат, что ты тут показухой занимался, — это беда», — заявил Лукашенко.

По его словам, показанные беспилотники будут продавать тому, «кто покупает». При этом подчеркнул, что «нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине».

«Все-таки свои люди», — добавил Лукашенко.

Ему доложили, что часть показанных БПЛА армия Беларуси уже приняла на вооружение. Некоторые из них еще проходят испытания. Другие же — пока на подопытной эксплуатации.

Напомним, Лукашенко приехал на на 230-й общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» в Брестской области. Там Министерство Беларуси показало образцы беспилотников, которые разработали специалисты белорусского предприятия «Беспилотные вертолеты».

А ранее Телеграф писал, что, по информации источников «ОтВинта| Авиация Беларуси», белорусская армия уже приняла на вооружение беспилотники «Барражирующая труба» и «Квадро-1400».

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Напомним, что Россия, вероятно, применяет на войне в Украине иранские беспилотники. И хоть Кремль отрицает поставки от Ирана, в этом нечаянно признался военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала.

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А в ЕС заявляют, что имеют этому доказательства. 20 октября Совет Евросоюза «в рекордно коротки сроки» утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотных летательных аппаратов России.

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