Тертель рассказал, как КГБ «по-человечески» отпускал украинских агентов домой

Опубликовано: 20.10.2022 16:23 , Обновлено: 15.11.2024

Глава КГБ Иван Тертель 20 октября заявил, что в Беларуси задержали украинца, двух белорусов, которые «работали на разведку Украину», а также некоего подполковника. Против них возбудили уголовное дело за «шпионаж» и «измену государству». И рассказал, кого белорусская спецслужба отпустила заграницу «по-человечески».

По его словам госСМИ, гражданина Украины «маршрутизировали» через Польшу, и он создал в Беларуси агентурную сеть, а также «завербовал наших граждан», которые собирали информацию о белорусской армии, силовиках и гостайны.

«Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Фамилию сейчас называть не буду, он работал на службу безопасности Украины.», — сказал глава белорусской спецслужбы.

А еще Тертель сказал, что в Беларуси задержали «большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию». При этом глава КГБ заявил, что иногда, разобравшись и «вникнув по-человечески», задержанным в качестве «жеста доброй воли» разрешают покинуть Беларусь.

[info_b]Кстати, Тертель 17 октября заявил, что не надо «забиваться под плинтус, а лучше «проявлять мудрость», чтобы «успокоить ситуацию». И призвал к этому сотрудников Минского тракторного завода.

«Я хочу, чтобы мы все понимали, что только от нас зависит судьба нас, наших детей — просто забиться под плинтус не удастся. На нас с вами смотрит молодежь как на пример. Поэтому не забиваться под плинтус, а проявлять свою мудрость, авторитет, чтобы успокоить ситуацию, если надо будет», — заявил Тертель. [/info_b]

«Готовы развязать кровавую бойню»

В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфовичзаявил, что есть силы, «готовые развязать кровавую бойню на белорусской земле». Их, по его словам, «продолжают ковать в горниле украинского военного конфликта».

«Националистические воинские формирования типа батальона Калиновского, полка „Пагоня“, экстремистского объединения „Белый легион“ и подобных с поддержкой стран Запада получают опыт реальных боевых действий на полях сражений в Украине», — продолжил Вольфович.

Ранее он заявлял, что «если, не дай бог, грянет гром, какие-то чудные головы все-таки переступят наши границы, я думаю, весь народ мобилизуется и встанет на защиту своей страны».

Глава Совбеза Беларуси рассказал, когда «мобилизуется весь народ»

Как писал Телеграф, глава КГБ Беларуси Иван Тертель на встрече с сотрудниками МТЗ, рассказал как и при каких условиях иностранные «боевики» планируют «дестабилизировать» ситуацию в Беларуси, захватив населенный пункт и продвигаясь в Минск.

«Они планируют и очень активно готовятся, как они говорят, к решающей фазе. Когда она может наступить? Некоторые из них рассчитывают, что это будет ноябрь нынешнего года», — сказал он.

Тертель рассказал, как и когда «300 боевиков» из Украины пойдут на Минск, «нанося потери правоохранителям»