Хренину позвонил министр обороны Украины, чтобы поговорить "в положительном ключе" - Макей

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Опубликовано: 18.10.2022 17:16 , Обновлено: 18.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 октября заявил, что глава Минобороны Беларуси Хренин недавно поговорил по телефону с украинским коллегой Резниковым.

“Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, в первую очередь для украинской. С нашей стороны четко прозвучало заявление о том, что никто не собирается нападать”, - заявил Владимир Макей.

Ранее об этом разговоре ранее не сообщали ни власти Беларуси, ни Украины.

О последнем известном звонке министр обороны Украины Алексей Резников рассказал ранее в интервью “Washington Post. По его словам, 26 февраля ему звонил министр обороны Беларуси Виктор Хренин и предлагал капитулировать. До этого, по словам Алексея Резникова, был еще звонок 22 февраля, в котором Виктор Хренин якобы “дал слово офицера и уверял, что наступления РФ с территории Беларуси не будет”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ERP 18 октября заявил, что считает белорусский народ дружественным по отношению к украинцам. При этом он сделал оговорку, что часть белорусов такими не являются.

У Зеленского назвали белорусский народ дружественным, но не исключили военные меры