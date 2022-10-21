В Минобороны показали будущие белорусские военные беспилотники

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Опубликовано: 21.10.2022 10:29 , Обновлено: 21.10.2022

Министерство Беларуси 21 октября показало образцы беспилотников, которые разработали специалисты белорусского предприятия "Беспилотные вертолеты".

Для этого на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» устроили настоящую выставку. Однако посмотреть ее смогут не все. Как заявили в Минобороны, “перспективные образцы” покажут Александру Лукашенко.

А телеканал ОНТ сообщил, что на полигоне также выставили на показ “беспилотники китайского, российского производства”.

Термин “перспективный образец” означает образец продукции, который, возможно, будут выпускать в будущем. Таким образом, на выставке показали БПЛА, которых пока нет на вооружении белорусской армии.

Ранее Телеграф сообщил, что Вооруженные силы Беларуси спустя три года испытаний приняли на вооружение «Барражирующую трубу» и «Квадро-1400». Об этом сообщили в телеграм-канале «ОтВинта| Авиация Беларуси» со ссылкой на источники.

Армия Беларуси приняла на вооружение «барражирующую трубу»