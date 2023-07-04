Лукашенко посоветовал американцам, за кого голосовать на выборах

Опубликовано: 04.07.2023 10:52 , Обновлено: 04.07.2023

Александр Лукашенко 4 июля поздравил американцев с Днем Независимости, и посоветовал, за кого им стоит голосовать на предстоящих в США выборах.

Лукашенко отметил, что помимо традиционных слов поздравления, «мы, белорусы, добавляем народам всего мира сердечные и добрые пожелания мирного неба». Александр Лукашенко упомянул «горячий конфликт в Европе», который, по его словам, «может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты», цитирует Лукашенкоего пресс-служба.

Поэтому, накануне электоральной кампании в США, по словам Лукашенко, «главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики».

Он подчеркнул, что «люди, для которых главной ценностью являются не капиталы и материальное богатство, а бесценные жизни их детей, родных и близких, должны сделать все возможное, чтобы отвести наш общий дом от катастрофы».

Лукашенко разрешил белорусам сократить рабочий день и добавил оплачиваемых выходных. Но не для всех

Лукашенко разрешил запрещать иностранные СМИ за «недружественные действия»