Лукашенко сменил главу Западного оперативного командования
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа произвел кадровые назначения в Вооруженных силах (ВС) страны. Среди прочих глава государства сменил командующего войсками Западного оперативного командования.
Раньше на этой должности был генерал-майор Владимир Белый, теперь - генерал-майор Вадим Суров, который до настоящего времени занимал пост начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов ВС.
Сейчас руководить этим центром будет полковник Александр Агейчик, сообщили в пресс-службе президента. Владимира Белого Лукашенко назначил начальником главного управления боевой подготовки ВС.
Кадровые перестановки в ВС Беларуси
Ранее Telegraf.news сообщал, что 17 июля глава государства назначил генерал-майора Александра Науменко заместителем министра обороны. Раньше он был командующим войсками Северо-западного оперативного командования ВС Беларуси.
Лукашенко заменил замминистра обороны
Также мы писали, что Лукашенко 23 мая назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генерального штаба ВС — первым заместителем министра обороны. «Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска», — сказал при назначении Муравейко Лукашенко.
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24 июня глава государства назначил нового начальника управления территориальной обороны и руководителя главной военной инспекции ВС. Ими стали полковник Андрей Кравченко и полковник Дмитрий Стрешинский соответственно.
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