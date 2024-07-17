Лукашенко заменил замминистра обороны

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Опубликовано: 17.07.2024 19:10 , Обновлено: 17.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля произвел ряд кадровый назначений в Вооруженных Силах страны. Так, он назначил генерал-майора Александра Науменко заместителем министра обороны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Генерал-майор Андрей Жук, который был заместителем главы оборонного ведомства, освобожден от должности и уволен в запас по возрасту.

Новый замминистра обороны Науменко до этого являлся командующим войсками Северо-западного оперативного командования ВС Беларуси. На эту должность президент назначил генерал-майора Александра Баса, который занимал пост начальника главного управления боевой подготовки ВС.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко 23 мая назначил генерал-майора Павла Муравейко начальником Генерального штаба ВС — первым заместителем министра обороны Беларуси. “Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска”, - сказал при назначении Муравейко Лукашенко.

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А 24 июня глава государства назначил нового начальника управления территориальной обороны и руководителя главной военной инспекции ВС. Ими стали полковник Андрей Кравченко и полковник Дмитрий Стрешинский соответственно.

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