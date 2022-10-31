Лукашенко решил встретится с Путиным 9-й раз за год

Опубликовано: 31.10.2022 11:53 , Обновлено: 31.10.2022

Александр Лукашенко 31 октября анонсировал новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, принимая доклад от премьер-министр Романа Головченко.

По словам Лукашенко, встречу запланировали, чтобы подвести итоги 2022 года.

«Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года», — сказал он.

И добавил, что во время переговоров они хотят запланировать и задачи на следующий, 2023 год.

Также, вероятно, они должны обсудить совместные интеграционные проекты, на который РФ пообещала выделить $1,5 млрд.

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Если встреча состоится, то по счету она будет 9-й за 2022 год.

Например, 7 октября Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств — участников СНГ. Там он подарил Путину на его 70-летие сертификат на трактор «Беларус» («Belarus»).

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В предыдущий раз он встретился с Путиным в Сочи 26 сентября. При этом, известно, что самолет Александра Лукашенко Boeing 767−32KER под номером EW-001PB улетел в Сочи еще 24 сентября. Этот визит ранее не анонсировали как в Беларуси, так и в России.

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