В Москве пообещали дать Беларуси $1,5 млрд российскими рублями

Опубликовано: 23.10.2022 13:33 , Обновлено: 23.10.2022

Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук 22 октября заявил, что Россия выделит властям Беларуси кредит, но средства будут переведены в российских рублях, а не долларах.

“По кредиту, который известен как $1,5 млрд, договоренности есть. В принципе, он мог бы быть уже подписан, но пока не завершены бюрократические процедуры. У нас ожидается их завершение на следующей неделе. В Беларуси они тоже должны быть завершены, но может быть, чуть подольше, чем у нас”, - заявил российский чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что этот кредит не единственный о выдаче которого попросил премьер Беларуси Роман Головченко. Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук 22 октября заявил, что Россия выделит властям Беларуси кредит, но средства будут переведены в российских рублях, а не долларах.

Головченко попросил у ЕАБР сотни миллионов долларов

Также ранее стало известно, что вице-премьер РФ Алексей Оверчук 6 октября заявил, что решение о выделении Беларуси кредита в 1,5 млрд долларов уже подписали или скоро подпишут. По его словам, все уже согласовано.

В России подписали решение, «или вот-вот», дать Беларуси 1,5 млрд долларов кредита