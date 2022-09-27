У Путина рассказали, почему Лукашенко остался в Сочи еще на один день

Опубликовано: 27.09.2022 15:49 , Обновлено: 27.09.2022

Александр Лукашенко 27 сентября неожиданно остался в Сочи. Об этом не сообщали ни его пресс-служба, ни белорусские госСМИ. Зато объяснили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Лукашенко и Владимир Путин продолжили переговоры, которые начали день назад, 26 сентября, передает ТАСС.

Он отметил, что они должны продолжить обсуждать кредит Минску на $1,5 млрд.

В то же время пресс-служба Лукашенко о втором дне переговоров на момент написания новости ничего не сообщала.

Напомним, что днем ранее, 26 сентября, в тг-канале «Пул первого», который администрирует пресс-служба Александра Лукашенко, сообщили что он находится в Сочи с «рабочим визитом» и намерен встретиться с Владимиром Путиным. Этот визит и встречу ранее не анонсировали как в Беларуси, так и в России.

При этом, самолет Александра Лукашенко Boeing 767−32KER под номером EW-001PB улетел в Сочи еще 24 сентября.

Лукашенко внезапно полетел к Путину в Сочи