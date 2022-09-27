У Путина рассказали, почему Лукашенко остался в Сочи еще на один день
Александр Лукашенко 27 сентября неожиданно остался в Сочи. Об этом не сообщали ни его пресс-служба, ни белорусские госСМИ. Зато объяснили в Кремле.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Лукашенко и Владимир Путин продолжили переговоры, которые начали день назад, 26 сентября, передает ТАСС.
Он отметил, что они должны продолжить обсуждать кредит Минску на $1,5 млрд.
В то же время пресс-служба Лукашенко о втором дне переговоров на момент написания новости ничего не сообщала.
Напомним, что днем ранее, 26 сентября, в тг-канале «Пул первого», который администрирует пресс-служба Александра Лукашенко, сообщили что он находится в Сочи с «рабочим визитом» и намерен встретиться с Владимиром Путиным. Этот визит и встречу ранее не анонсировали как в Беларуси, так и в России.
При этом, самолет Александра Лукашенко Boeing 767−32KER под номером EW-001PB улетел в Сочи еще 24 сентября.