Лукашенко подарил Путину сертификат на трактор «Беларус». Сколько стоит?

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Опубликовано: 07.10.2022 15:05 , Обновлено: 07.10.2022

Александр Лукашенко 7 октября прилетел в Санкт-Петербург, где подарил президенту России Владимиру Путину на его 70-летие сертификат на трактор «Беларус» («Belarus»).

Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко. Там показали, как выглядит сертификат:

Трактор 1523.3, по данным с сайта производителя, предназначен для:

выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения;

основной и предпосевной обработки почвы;

посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов;

уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов;

транспортных работ.

По информации на сайте Vamaxtrade, стоит этот трактор 124 250 белорусских рублей. По официальному курсу Нацбанка на 7 октября это 49,6 тыс. долларов.

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Как Путин сможет получить трактор по этому сертификату, если, разумеется, захочет, в пресс-службе не уточнили.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 7 октября вылетел в Санкт-Петербург. С его последнего визита в Россию прошло 9 дней.

Лукашенко спустя 9 дней снова улетел в Россию