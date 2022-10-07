Лукашенко подарил Путину сертификат на трактор «Беларус». Сколько стоит?
Александр Лукашенко 7 октября прилетел в Санкт-Петербург, где подарил президенту России Владимиру Путину на его 70-летие сертификат на трактор «Беларус» («Belarus»).
Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко. Там показали, как выглядит сертификат:
Трактор 1523.3, по данным с сайта производителя, предназначен для:
- выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения;
- основной и предпосевной обработки почвы;
- посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов;
- уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов;
- транспортных работ.
По информации на сайте Vamaxtrade, стоит этот трактор 124 250 белорусских рублей. По официальному курсу Нацбанка на 7 октября это 49,6 тыс. долларов.
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Как Путин сможет получить трактор по этому сертификату, если, разумеется, захочет, в пресс-службе не уточнили.
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 7 октября вылетел в Санкт-Петербург. С его последнего визита в Россию прошло 9 дней.