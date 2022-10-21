Лукашенко рассказал, кто останется главой Беларуси в новой системе власти

Опубликовано: 21.10.2022 14:22 , Обновлено: 21.10.2022

Александр Лукашенко во время посещения полигона в Брестской области 21 октября рассказал, кто станет главой Беларуси после создания новой структуры и наделения «Всебелорусского народного собрания» новыми полномочиями.

Он заверил, что систему будут формировать четко по обновленной Конституции.

«Как был президент главой государства, так и останется», — сказал Лукашенко.

И пообещал, что все будет «демократичнее, чем когда-либо».

Напомним, что днем ранее на совещании с чиновниками Лукашенко рассказал, что делать белорусам, которые не хотят пройти через «беду».

«Хотите, чтобы было тихо и спокойно […] тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — заявил Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что делать белорусам, которые не хотят «беды»

А еще он о рассказал чиновникам, что делать, если они не хотят воевать:

Лукашенко рассказал, что делать чиновникам, которые не хотят воевать

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко 21 октября во время осмотра образцов белорусских беспилотников на полигоне в Брестской области заявил о том, что эти БПЛА не должны «воевать в Украине».

Лукашенко запретил поставлять белорусские беспилотники на войну в Украине