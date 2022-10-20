Лукашенко рассказал, что делать чиновникам, которые не хотят воевать

Опубликовано: 20.10.2022 11:40 , Обновлено: 20.10.2022

Александр Лукашенко 20 октября собрал на совещание чиновников, чтобы обсудить, как формировать «Всебелорусское народное собрание». Однако речь шла там не только об этом.

Так, Лукашенко рассказал чиновникам, что делать, если они не хотят воевать:

«Скажу кратко: не хотите воевать с оружием — боритесь в поле, на заводе и на фабрике», — заявил он, передает Sputnik.

По словам Лукашенко, «наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас».

«Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю», — потребовал он.

А также добавил, что в Беларуси уборочная кампания закончится, «когда последний плуг уйдет с поля и вы поднимите зябь на 100%».

Кроме того, Лукашенко предупредил глав регионов «от попыток в статистике что-то приукрасить»: «У вас ничего не получится. Спрос будет жесточайший».

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Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, в котором заявил, что армия Беларуси не собирается воевать в Украине. При этом он подтвердил, что власти Беларуси поддерживают Россию после ее вторжения на территорию Украины.

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