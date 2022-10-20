Лукашенко рассказал, что делать белорусам, которые не хотят «беды»

Опубликовано: 20.10.2022 13:38 , Обновлено: 26.10.2022

Александр Лукашенко на совещании с чиновниками 20 октября рассказал, что делать белорусам, которые не хотят пройти через «беду».

По его словам, он приказал силовикам просвещать народ о том, что происходит, не для того, чтобы «запугать, а чтобы донести «почти на 100% открыто». Чтобы потом белорусы сами принимали решение.

«Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение. Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите», — заявил он.

А тем, кто хочет жить «тихо и спокойно» предложил «сжать зубы» и «делать, что он говорит». И перечислил, что имеет ввиду.

«Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — заявил Лукашенко.

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко рассказал чиновникам, что делать, если они не хотят воевать:

Лукашенко рассказал, что делать чиновникам, которые не хотят воевать

Напомним, ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель на встрече с сотрудниками МТЗ, рассказал как и при каких условиях иностранные «боевики» планируют «дестабилизировать» ситуацию в Беларуси, захватив населенный пункт и продвигаясь в Минск.

Тертель рассказал, как и когда «300 боевиков» из Украины пойдут на Минск, «нанося потери правоохранителям»

Тем временем в Беларусь прибывают российские военные и их техника в рамках развертывания совместной «региональной группировки войск». Они планируют в том числе стрелять и пускать зенитные управляемые ракеты.

Прибывшие в Беларусь российские военные будут пускать ракеты — Минобороны