Тертель рассказал, как и когда «300 боевиков» из Украины пойдут на Минск, «нанося потери правоохранителям»

Опубликовано: 18.10.2022 09:07 , Обновлено: 15.11.2024

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель на встрече с сотрудниками МТЗ, рассказал как и при каких условиях иностранные «боевики» планируют «дестабилизировать» ситуацию в Беларуси, захватив населенный пункт и продвигаясь в Минск.

Он утверждает, что в Украине, Польше, Литве, Чехии и других странах создают и финансируются «незаконные вооруженные формирования» для «дестабилизации» в Беларуси.

«Они планируют и очень активно готовятся, как они говорят, к решающей фазе. Когда она может наступить? Некоторые из них рассчитывают, что это будет ноябрь нынешнего года», — передает его слова госагентство «Минск-Новости».

По его словам, это произойдет тогда, когда Россия в Украине «потерпит поражение», будет «вынуждена пойти на уступки» и не сможет помочь Беларуси.

Тогда, как заявил Тертель, «боевики» смогут зайти с Украины в Беларусь «примерно в малоритском направлении». А после «группировка в составе от 100 до 300 боевиков с современным вооружением, по их планам, должна будет захватить близлежащий населенный пункт, желательно райцентр».

«Затем к ним присоединятся наемники из других стран под предлогом добровольцев из Украины. Постепенно, нанося потери нашим правоохранителям, они будут продвигаться к Минску», — сказал глава КГБ.

Кстати, Тертель и ранее обвинял «иностранные спецслужбы» в подготовке на территории Украины до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Беларуси. Но без таких подробностей.

Глава КГБ Тертель заявил, что Запад планирует захватить один райцентр Беларуси

Кроме того, глава КГБ заявлял, что не надо «забиваться под плинтус, а лучше «проявлять мудрость», чтобы «успокоить ситуацию». И призвал к этому сотрудников Минского тракторного завода.

Глава КГБ Беларуси Тертель пообещал «не забиваться под плинтус» и уничтожать террористов