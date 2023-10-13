Лукашенко призвал страны СНГ сделать выбор между "большим братом" и американцами

Опубликовано: 13.10.2023 14:58 , Обновлено: 13.10.2023

Александр Лукашенко 13 октября выступил перед главами государств-членов СНГ с призывом "не прятать в голову в песок" и не присоединяться к западным санкциям в отношении России и Беларуси.

По его словам, СНГ уже почувствовало не себе уход некоторых стран.

“Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения”, - заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ. В этом он обвинил Запад, “который по сей день не оставляет попыток расшатать нас, ослабить и подчинить своим интересам”.

Казахстан отказался помогать России обходить санкции

По слова Лукашенко, если такая тенденция продолжится, то остальных в СНГ “просто порвут на части”.

“И в принципе сегодня время критичнее оценить ситуацию в нашем Содружестве. Нам не следует прятать голову в песок. Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава богу, что не просто наметилась тенденция к развязке этих конфликтов, но некоторые из них успешно преодолены”, - заявил он, видимо, намекая на недавнюю капитуляцию Нагорного Карабаха и победу Азербайджана.

Новость Телеграф

Александр Лукашенко напомнил главам стран СНГ, что им больше всего важен этот союз, так как они родились в СССР. “Нынешняя молодежь вряд ли справится. Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и пока что объединяют теперь”, - признался он.

Он предупредил страны СНГ, что тем придется делать выбор: “С одной стороны - ясно: большой брат, который старается нам помочь. Естественно, у него свои интересы. С другой стороны - американцы, Запад, вы уже это почувствовали”.

По словам Александра Лукашенко, нынешние власти бывших частей СССР, а ныне независимых стран, входящих в СНГ, не должны забывать, что их счастье “здесь”: “Вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наши народы, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить”.

Ранее Телеграф сообщил, что Казахстан будет придерживаться всех санкционных мер Запада против России. Об этом сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине в четверг, 28 сентября.

Казахстан решил соблюдать западные санкции против России

Тем временем, власти Молдовы объявили, что начали пересмотр международных договоров, заключённых в рамках СНГ. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью Jurnal TV пообещал выход из десятков соглашений, потому что они «не актуальны или не работают, или их не применяют, или они работают против интересов Молдовы».

Молдова начала выход из СНГ