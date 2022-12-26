Казахстан отказался помогать России обходить санкции

Опубликовано: 26.12.2022 12:39 , Обновлено: 26.12.2022

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди дал интервью телеканалу NHK, в котором заявил, что его страна не поддерживает и присоединяется к санкциям Запада против России из-за вторжения в Украину. В то же время, чиновник пообещал не помогать РФ обходить торговые ограничения.

“Мы обеспокоены конфликтом на Украине. Это связано с тем, что и Россия, и Украина — исторические друзья Казахстана. Президент Казахстана Токаев находится в постоянном контакте с главами обеих стран и призывает их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирные и дипломатические пути решения”, - дипломатично начал беседу казахский дипломат.

По словам Мухтара Тлеуберди, казахская экономика и так пострадала из-за санкци Запада против РФ, так как имеет глубокие связи с северной соседкой. А потому Казахстан и далее не намерен помогать РФ обходить ограничения.

“Астана не участвует в них, но придерживается принципа, согласно которому бизнес не используется в целях обхода санкций. Мы будем поддерживать нынешние отношения с Москвой”, - заявил он.

По словам главы МИД Казахстана, его страна будет “развивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Россией, Китаем и нашими среднеазиатскими соседями, а также с мировыми державами — США, Японией, ЕС и Великобританией”.