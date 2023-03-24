Казахстан решил соблюдать западные санкции против России

Опубликовано: 24.03.2023 08:56 , Обновлено: 24.03.2023

Казахстан решил усилить контроль за товарами, проходящими через страну для реэкспорта в Россию. Другими словами, ограничить так называемый «параллельный импорт» в РФ. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Так, по информации издания, с 1 апреля в Казахстане планируют запустить систему, благодаря которой можно будет отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе. Это поможет не допустить обхода западных санкций, наложенных на Россию.

«Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — передает FT слова чиновника.

По его словам, Казахстан «постоянно работает над снижением рисков» реэкспорта.