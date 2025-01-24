Telegraf.news
ru

Глава АП Крутой обвинил ЕС в «прямом вмешательстве» в выборы в Беларуси. Что случилось?

Глава АП Крутой обвинил ЕС в «прямом вмешательстве» в выборы в Беларуси. Что случилось?
Подпишитесь на Телеграф:

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой досрочно проголосовал на избирательном участке № 39 в Минске. В беседе с журналистами он заявил, что главным приоритетом в процессе подготовки и проведения избирательной кампании являются меры безопасности. По словам Крутого, это «прямо красная нить» в электоральном процессе. Отдельно он остановился на теме принятия в странах ЕС различных резолюций, которые критикуют избирательную кампанию.

Глава Администрации утверждает, что весь электоральный процесс в Беларуси «был организован максимально открыто и прозрачно, чтобы не было никаких секретов».

«У нас идёт абсолютно прозрачный и открытый электоральной процесс. Очень хорошая явка уже за первые три дня. Думаю, всё завершится наилучшим образом», — заявил Крутой.

Он также посчитал важным заявить о защите граждан, особенно молодёжи, от возможных провокаций со стороны недоброжелателей и «соответствующих структур из-за рубежа». Но, по словам Крутого, каких-либо существенных опасений и сложностей власти Беларуси пока не испытывали.

«Прямое вмешательство» евроструктур во внутренние дела Беларуси

«Одна из горячих тем последних дней — участие международных наблюдателей и те оценки, которые сделал Европейский союз в лице Европарламента, Службы внешних связей ЕС. И отдельные парламенты наших соседей — Латвия, Польша», — сказал Крутой.

Он отметил, что уже были опубликованы решения о непризнании выборов, что он назвал «прямым вмешательством в наши внутренние вопросы, попыткой давления на наших избирателей, искажением электоральных процессов».

«Безусловно, мы это не приемлем и всячески осуждаем», — добавил глава Администрации, выразив полную поддержку «жёстким заявлениям и формулировкам», сделанным МИД Беларуси.

«Расписываются в своем бессилии» — МИД обвинил ЕС во вмешательстве в суверенные дела Беларуси

Кроме того, Дмитрий Крутой заявил, что наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ «и не собирались приезжать на президентские выборы в Беларусь».

По его словам, МИД Беларуси контактировал с представителями БДИПЧ ОБСЕ с ноября прошлого года, отправляя им приглашения, но «сначала шли ссылки, что нет прямых авиарейсов, потом начались проблемы с закрытыми погранпереходами и невозможностью передвигаться на автомобиле».

По словам Крутого, это были «просто отговорки». Он заявил, что БДИПЧ ОБСЕ «не собирались наблюдать» и «все тексты у них были заготовлены и согласованы заранее о непризнании наших выборов».

«Было бы желание…» — МИД Беларуси ответил на отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами

Дмитрий Крутой отметил, что электоральный процесс в Беларуси организуют прежде всего для своих граждан и «белорусы внутри страны будут определять, кто станет лидером нашей страны на следующие 5 лет».

Что за резолюции?

Ранее Сейм Латвии назвал выборы президента Беларуси «так называемыми» и заявил, что они «не имеют ничего общего» с демократическими процедурами. Латвийские политики также призвали власти Беларуси освободить белорусов, которых Рига расценивает как «политзаключённых».

Резолюцию с аналогичными заявлениями принял и Сенат Польши 22 января. В ней польские политики, среди прочего, призвали международное сообщество «не признавать результаты» текущих выборов в Беларуси.

Кстати, журналисты Telegraf.news рассказывали, что, по словам председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко, два СМИ во время текущей электоральной кампании нарушили законодательство. Как именно?

ЦИК выписал предупреждения двум белорусским СМИ. За что?

Темы: