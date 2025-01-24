Глава АП Крутой обвинил ЕС в «прямом вмешательстве» в выборы в Беларуси. Что случилось?

Опубликовано: 24.01.2025 16:02 , Обновлено: 24.01.2025

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой досрочно проголосовал на избирательном участке № 39 в Минске. В беседе с журналистами он заявил, что главным приоритетом в процессе подготовки и проведения избирательной кампании являются меры безопасности. По словам Крутого, это «прямо красная нить» в электоральном процессе. Отдельно он остановился на теме принятия в странах ЕС различных резолюций, которые критикуют избирательную кампанию.

Глава Администрации утверждает, что весь электоральный процесс в Беларуси «был организован максимально открыто и прозрачно, чтобы не было никаких секретов».

«У нас идёт абсолютно прозрачный и открытый электоральной процесс. Очень хорошая явка уже за первые три дня. Думаю, всё завершится наилучшим образом», — заявил Крутой.

Он также посчитал важным заявить о защите граждан, особенно молодёжи, от возможных провокаций со стороны недоброжелателей и «соответствующих структур из-за рубежа». Но, по словам Крутого, каких-либо существенных опасений и сложностей власти Беларуси пока не испытывали.

«Прямое вмешательство» евроструктур во внутренние дела Беларуси

«Одна из горячих тем последних дней — участие международных наблюдателей и те оценки, которые сделал Европейский союз в лице Европарламента, Службы внешних связей ЕС. И отдельные парламенты наших соседей — Латвия, Польша», — сказал Крутой.

Он отметил, что уже были опубликованы решения о непризнании выборов, что он назвал «прямым вмешательством в наши внутренние вопросы, попыткой давления на наших избирателей, искажением электоральных процессов».

«Безусловно, мы это не приемлем и всячески осуждаем», — добавил глава Администрации, выразив полную поддержку «жёстким заявлениям и формулировкам», сделанным МИД Беларуси.

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Кроме того, Дмитрий Крутой заявил, что наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ «и не собирались приезжать на президентские выборы в Беларусь».

По его словам, МИД Беларуси контактировал с представителями БДИПЧ ОБСЕ с ноября прошлого года, отправляя им приглашения, но «сначала шли ссылки, что нет прямых авиарейсов, потом начались проблемы с закрытыми погранпереходами и невозможностью передвигаться на автомобиле».

По словам Крутого, это были «просто отговорки». Он заявил, что БДИПЧ ОБСЕ «не собирались наблюдать» и «все тексты у них были заготовлены и согласованы заранее о непризнании наших выборов».

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Дмитрий Крутой отметил, что электоральный процесс в Беларуси организуют прежде всего для своих граждан и «белорусы внутри страны будут определять, кто станет лидером нашей страны на следующие 5 лет».

Что за резолюции?

Ранее Сейм Латвии назвал выборы президента Беларуси «так называемыми» и заявил, что они «не имеют ничего общего» с демократическими процедурами. Латвийские политики также призвали власти Беларуси освободить белорусов, которых Рига расценивает как «политзаключённых».

Резолюцию с аналогичными заявлениями принял и Сенат Польши 22 января. В ней польские политики, среди прочего, призвали международное сообщество «не признавать результаты» текущих выборов в Беларуси.

Кстати, журналисты Telegraf.news рассказывали, что, по словам председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко, два СМИ во время текущей электоральной кампании нарушили законодательство. Как именно?

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