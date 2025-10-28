"В прошлом году шаров было больше" - Глава МИД Литвы подтвердил слова белорусского коллеги

Опубликовано: 28.10.2025 07:51 , Обновлено: 28.10.2025

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что прошлой осенью со стороны Беларуси действительно запускалось больше воздушных шаров с контрабандой, чем сейчас. Это подтверждает слова его белорусского коллеги Максима Рыженкова. Почему же литовские власти не закрывали границу тогда, но делают это теперь?

«Да, возможно, сам вопрос слишком долго откладывался и не был должным образом оформлен. Да, действительно, прошлой осенью воздушных шаров было больше, чем сейчас », — заявил глава литовского МИД.

По словам Будриса, теперь Литва стала применять «действительно более высокие стандарты безопасности гражданской авиации», и теперь службы не допускают «даже минимального риска повреждения воздушного судна при взлёте или посадке».

«Вот в чём изменение», — констатировал Кястутис Будрис, добавив, что Литва обратилась к Евросоюзу и США с предложением оказать давление на официальный Минск, в том числе с помощью санкций.

Будрис также заявил, что Литва настаивает на введении дополнительных пошлин на белорусскую продукцию.

Издание LRT привело статистику за 2024 год, согласно которой Беларусь экспортировала в Евросоюз товаров на 1,3 млрд евро, что по меркам страны немного. На это глава МИД Литвы ответил, что призывает применить комплекс мер.

«Ну, если бы была хоть одна большая точка, на которую можно было бы надавить, и всё бы работало, мы бы её давным-давно надавили. Мы понимаем, что комплексные меры работают, и к этому нужно стремиться. В одном районе – миллиард, в другом – полмиллиарда, вот так и работает давление», — констатировал Будрис.

В интервью LRT глава МИД Литвы перечислил меры, которые рассматривает Вильнюс:

введение пошлин и санкций против товаров из Беларуси;

совместное закрытие границы Литвой, Польшей и Латвией;

политическое давление со стороны США и ЕС.

На вопрос, готов ли Вильнюс к переговорам и сотрудничеству с Минском, как ранее призвало МИД Беларуси, Будрис заявил, что в долгосрочной перспективе « не видит возможности нормальных отношений , нормальных торговых отношений». По его словам, обмена информацией о контрабанде с Беларусью не происходит, так как Литва считает, что официальный Минск содействует её организации.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прокомментировал решение литовских властей, которые на неопределённый срок закрыли движение на границе из-за “шаров из Беларуси”. Глава внешнеполитического ведомства предложил литовским властям «самим разобраться» с «шайками» контрабандистов на своей территории.

«Всю жизнь летали» — МИД Беларуси ответил Литве на закрытие границ из-за шаров