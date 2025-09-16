Лукашенко приказал военным «разгадать какие-то замыслы» поляков

Опубликовано: 16.09.2025 14:28 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября прокомментировал недавний инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши. Он упрекнул польских военных в том, что они "пакостят" Беларуси и приказал своим военным "разгадать какие-то замыслы" соседнего государства.

Президент Беларуси категорично отверг причастность Беларуси к инцидентам с залетевшими на территорию соседних государств дронами и упрекнул польских военных в чрезмерно реакции на подобные инциденты.

“Всё, что сегодня залетает в Польшу, Литву, - мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залёта к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям”, - заявил Лукашенко на торжественной церемонии государственных наград во Дворце Независимости.

Говоря об инциденте с массовым залётом дронов в Польшу в ночь на 10 сентября, Лукашенко заявил, что белорусским структурам удалось сбить половину беспилотников, “не зная, чьи они и какие”, а поляки, по его словам “взвыли после этого”.

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“Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: “Работайте!” Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя”, - процитировала заявление Лукашенко его Администрация.

Белорусскому военпрому в связи этим глава государства поставил чёткую задачу - научиться “отклонять от цели” любой беспилотник, работающий на любой частоте, а также взрывать летящие ракеты.

“Надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие. И мы перестанем молиться на эти беспилотники”, - высказал своё мнение Президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии для британского издания The Guardian назвал “проверкой” реакции стран НАТО массовое вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши. Он заявил, что, хотя дроны были способны перевозить боеприпасы, их не несли.

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Между тем, 16 сентября польская Служба государственной охраны заявила о сбитом беспилотнике над резиденций главы государства. Премьер-министр страны Дональд Туск также заявил о задержании двух белорусов.

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