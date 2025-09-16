В Варшаве задержали двух белорусов и сбили дрон над дворцом президента - Туск

Опубликовано: 16.09.2025 07:43 , Обновлено: 17.09.2025

Польская Служба государственной охраны заявила о сбитом беспилотнике над резиденций главы государства. Премьер-министр страны Дональд Туск также заявил о задержании двух белорусов.

“Служба государственной охраны только что нейтрализовала беспилотник, работавший над правительственными зданиями (Парковым) и Бельведером. Задержаны двое граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента”, — написал Туск вечером 15 сентября на своей страничке в соцети X.

Пресс-секретарь командующего Службы государственной охраны полковник Богуслав Пиурковский информацию о сбитом дроне подтвердил польскому изданию Onet, уточнив, что инцидент произошёл “недавно”. По его словам, сотрудники Службы госохраны, дежурившие в Бельведерском дворце в Варшаве, увидели над зданием летающий объект, сообщили об этом своему начальству и приняли меры. В результате, по словам Пиурковского, были задержаны два гражданина Беларуси.

Подробности инцидента - характер сбитого беспилотника, откуда он был запущен и с какой целью, а также подробности о личностях задержанных - официальные лица пока не раскрывали. В настоящее время полиция ведёт расследование. По неофициальной информации, озвученной изданием Onet со ссылкой на свои источники, задержанным около 20 лет.

Известно, что президент Кароль Навроцкий с семьёй проживает Бельведерском дворце с августа, однако накануне его не было в резиденции - он отбыл с официальным визитом в Германию.

Это не первый инцидент, связанный с беспилотниками, произошедший в Польше за последнее время. В ночь с 9 на 10 сентября воздушное пространство страны неоднократно нарушали дроны со стороны Украины и Беларуси. Часть из них, которые, по мнению военных, могли представлять непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзной авиацией.

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Что говорят в Беларуси?

В Беларуси пока не комментировали информацию о задержании белорусов в Варшаве и их предполагаемой связи с дроном, сбитым над президентской резиденцией, а вот предыдущий инцидент с залётом почти двух десятков дронов широко обсуждался в политической и военной среде.

Так, Президент Беларуси Александр Лукашенко расценил бурную реакцию польских военных на инцидент как “нагнетание ситуации”. Такую оценку глава государства на встрече с постпредом Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым.

“Ты видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас упрекали. Они к нам не летели – мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Слушайте, как дикари нагнетают обстановку на ровном месте”, ― заявил тогда Лукашенко.

Польские военные тогда подтвердили, что белорусская сторона предупредила их о беспилотниках, готовящихся войти в воздушное пространство Польши, и назвали такое инициативное сотрудничество белорусских коллег “неожиданным”.

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