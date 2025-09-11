МВД Польши нашло обломки 16 дронов

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Опубликовано: 11.09.2025 08:41 , Обновлено: 11.09.2025

Министерство внутренних дел и администрации Польши вечером 10 сентября отчиталось о результатах операции по поиску обломков сбитых и упавших беспилотников, которые предыдущей ночью массово нарушили воздушное пространство страны. В общей сложности были обнаружены обломки 16 дронов.

По данным МВД, по состоянию на 20:00 10 сентября обломки 16 беспилотников были обнаружены в следующих городах: Чоснувка, Чесники, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Олесно, Вельки-Лан, Вохинь, Вигалев, Вырыки, Заблоце-Колония, Нове-Място-над-Пилицем, Быхавка. Тшеция, между Рабянами-Северинувом, Чижовом, Собуткой, Смыковом.

По информации польского портала Onet.pl, всего в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетело по меньшей мере 19 беспилотников. Правоохранительные органы призвали граждан не приближаться к местам падения дронов, не трогать их и не перемещать их обломки, а сообщать о потенциально опасной находке силовым структурам.

Известно, что некоторые беспилотники причинили ущерб. По данным портала rmf24.pl, в Люблинском воеводстве, в деревне Вырыки, дрон врезался в жилой дом пожилой пары, повредив крышу и автомобиль, в Нове-Място-над-Пилица в Груецком повяте, недалеко от Варшавы, дрон упал на территорию бывшего военного аэродрома, где сейчас располагается 63-й батальон пехоты, входящий в состав 6-й Мазовецкой бригады войск территориальной обороны.

Один из дронов упал на жилой дом в Польше

Что касается самих дронов, то пока эксперты не называют конкретные модели. Среди обломков, обнаруженных специаилистами - детали двигателей, лёгкие конструкции из пластика и другие компоненты. Рафал Кавалец из районной прокуратуры в Замостье в комментарии RMF FM описал один из обнаруженных дронов так: “Беспилотник представляет собой лёгкий аппарат, изготовленный из материала, похожего на пенополистирол, с двигателем внутреннего сгорания. Также имеются фанерные элементы”. Он также подтвердил, что на одном из элементов были обнаружены надписи кириллицей.

Издание Onet.pl предположило, что речь может идти как о беспилотниках иранского производства Shahed-136, дальность полёта которых может достигать 2000-2500 километров, так и о российских дронах-ловушках “Гербера”, которые в последнее время широко используются Россией во время атак на Украину. Эти беспилотники на практике используются группами вместе с ракетами и настоящими дронами-камикадзе, создавая хаос и дезориентируя оборону, а радиус их действия не превышает 600 км.

В обоих случаях, как подчеркнули польские обозреватели, радиуса действия беспилотников хватает, чтобы утверждать, что дроны могил быть выпущены с территории, контролируемой Россией. Специалисты также предположили, что запускать беспилотники могли из Калининградской области. В этом случае даже дрон-ловушка смог достичь любой точки Польши и даже некоторых районов Германии, Чехии и балканских стран.

Впрочем, временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, которого вызвалив МИД Польши для вручения ноты в связи с инцидентом с беспилотниками, заявил, что никаких подтверждений российского происхождения сбитых дронов польская сторона пока не предоставила. Сам дипломат заявил, что Россия “абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей”.

В российском Минобороны, в свою очередь, заявили, что в ночь на 10 сентября военные наносили удары “по объектам на территории Украины”, а “объекты для поражения” на территории соседне Польши - “не планировались” и предложили полякам провести “консультации” с ними.

Россия предложила Польше переговоры по поводу залета дронов